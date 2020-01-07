إعلامي سعودي يسخر من مزاعم إيران حول مهمة سليماني خلال إستهدافه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

سخر الإعلامي السعودي، أنور مالك، من مزاعم النظام الإيراني حول أن قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، كان في مهمة دبلوماسية خلال إستهدافه بطائرة مسيرة فجر الجمعة الماضية في العاصمة العراقية بغداد .



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وقال مالك وهو مقدم برامج على قنوات 24 السعودية، في تغريدة له بتويتر، "أن فيلق القدس جناح عسكري خارجي للحرس الثوري الإرهابي" .. مشيراً إلى أن مزاعم ملالي ايران أن قائده قاسم‌ سلیماني كان في مهمة دبلوماسية لا يعتد بها أبدا" .

وأضاف "بل هي محاولة بائسة ويائسة لصناعة حصانة مزيفة له بعد هلاكه وهو في مهمة أمنية خارجة عن القانون الدولي والإقليمي والمحلي العراقي أيضا" .

وزعم وزير خارجية إيران جواد طريف أن سليماني كان في مهمة دبلوماسية بالعراق عندما تم إستهدافه بطائرة مسيرة امريكية فجر الجمعة مما أدى إلى مصرعه وقائد أخر في الحشد الشعبي العراقي