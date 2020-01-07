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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يواصل تقدمه غربا باتجاه مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
واصل الجيش الليبي تقدمه غربا باتجاه مصراتة، بعدما سيطر أمس الإثنين على مدينة سرت الساحلية.
وقال محمد الهمالي الضابط بالجيش الليبي: إن وحدات الجيش تتمركز على بعد 100 كم شرق مصراتة، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، غرب سرت.
وأشار الهمالي إلى أن وحدات الجيش طاردت مجموعة مسلحة حاولت الاقتراب من منطقة ”بويرات الحسون“، 70 كم غرب سرت، وأجبرت الميليشيات على التراجع إلى منطقة ”الوشكة“ التي تقع إلى غرب سرت بمسافة 100 كم.وأضاف أن أوامر عسكرية صدرت من القيادة العامة بتحريك تعزيزات عسكرية إضافية لمساندة القوة المتجهة إلى مصراتة.
وقال إن قوات الجيش واصلت مطاردة المسلحين حتى منطقة الهيشة 100 كم شرقي مدينة مصراتة.
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