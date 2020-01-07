تفاصيل مباحثات «الخماسى» بالقاهرة بشأن الأزمة الليبية غدًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020 قال مصدر حكومي فرنسي اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ليس لديها خطط لخفض عدد قواتها في العراق في الوقت الحالي بعد مقتل قائد عسكري إيراني كبير مما تسبب في تصعيد التوترات في المنطقة. Advertisements وحسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، أضاف المصدر أنه سيتم تعزيز الأمن حول القوات الفرنسية. وتقدم فرنسا تدريبا ودعما لوجستيا للعراق وللقوات الكردية في نطاق عمليات التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد.

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