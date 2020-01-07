القوات الأميركية تعتزم إنشاء "أهم مطارات العالم" بالعراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، عزم القوات الأميركية إنشاء مطار لقاذفات "بي 52" العملاقة، داخل مبنى قاعدة عين الأسد الجوية غربي المحافظة.

وقال المصدر خلال تصريحات صحفية، إن القوات الأميركية تعتزم إنشاء مطار دولي عملاق بمواصفات عالمية، لطائرات "بي 52" العملاقة، في قاعدة عين الأسد الجوية بناحية البغدادي، في قضاء هيت غربي محافظة الأنبار.

وأشار إلى أن القوات الأميركية المتمركزة داخل مبنى القاعدة، تقوم بعمليات توسيع لبنى المطار من جهة "ناحية كبيسة".

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وأضاف أنه في حال تم إنشاء هذا المطار، فإنه سيكون "من أهم المطارات في العالم"، كونه مخصص لـطائرات "بي 52"، كالمطار الموجود في بريطانيا.

ونوه المصدر إلى أن القوات الأميركية وضعت سياجا على المساحة المختارة، وفرضت إجراءات احترازية، تمهيدا للمباشرة بالعمل بإنشاء المطار في غضون الفترة المقبلة.

واتخذت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة، عدة خطوات على صعيد التأهب العسكري، تحسبا لأي أعمال انتقامية قد تقدم عليها طهران، ثأرا لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، فجر الجمعة الماضية.