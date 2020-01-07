شاهد .. خريطة جديدة تظهير كيف يطوق الجيش الليبي مدينة مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أظهرت خريطة جديدة لانتشار الجيش الليبي بعد سيطرته على مدينة سرت وتوسّعه ميدانيا على حساب قوات الوفاق، أظهرت تطويقا كاملا لمدينة مصراتة من كل الاتجاهات، بعد بسط قواته نفوذها على كل المداخل والمخارج المحيطة بالمدينة .



كما يظهر في الخريطة إحكام الجيش قبضته على جميع المواقع الاستراتيجية التي كانت تستخدمها قوات مصراتة إما لمهاجمة الجيش أو لتلقي الدعم العسكري التركي، ويتعلق الأمر خاصة بقاعدة القرضابية الجوية بمدينة سرت.

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ونقل موقع العربية.نت، عن اللواء فرج المهدوي إن السيطرة على مدينة سرت سيضيق الخناق على الميليشيات المسلّحة خاصة المتواجدة بمدينة مصراتة، حيث سيقطع الجيش الإمدادات العسكرية على الميليشيات التي كانت تصلها من تركيا عبر قاعدة القرضابية الجوية، مضيفا "لقد حرمتنا الميليشيات من مدينة سرت وأصبحت الآن مصراتة هدفا لنيران الجيش الليبي من أقرب نقطة".

يذكر أن سلاح الجو التابع للجيش الليبي شن اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت، تجمّعا لميليشيات مصراتة في منطقة تاورغاء وغرفة عليات كتيبة حطين في مصراتة، وفق ما أفادت غرفة الكتيبة 134 حماية قاعدة الوطية الجوية.