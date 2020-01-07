ارتفاع ضحايا مشيعي جثمان سليماني في جنوب غرب إيران الي50 قتيلًا و213 مصابًا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020

ارتفع عدد ضحايا حادث التدافع خلال مراسم تشييع جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في محافظة كرمان جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء إلى 50 قتيلًا وأكثر من 213 مصابًا.

وحسبما نقل التليفزيون الإيراني عن إدارة الطوارئ في كرمان: "ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع خلال تشييع جثمان سليماني في كرمان جنوب غرب إيران إلى أكثر من 50 قتيلا و213 جريحًا"، مضيفًا أن هناك عدد من الجرحى في حالة حرجة.

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وشارك في مراسم التشييع مئات الآلاف في مدينة كرمان مسقط رأس سليماني، بينما شيع آلاف آخرون في العراق جثمان نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبومهدي المهندس الذي قُتل بصحبة سليماني إثر العملية الأميركية في العاصمة بغداد، الجمعة الماضية.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، فجر الجمعة الماضية، تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.

وتتهم واشنطن سليماني، الذي كانت تضعه على قائمة الإرهاب لديها، بالمسؤولية عن العديد من الهجمات التي أوقعت قتلى أمريكيين والتجهيز لمزيد من الهجمات.