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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات المسلحة العراقية تحذر من بقاء قوات «التحالف» فى بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يناير 2020
حذر المتحدث العسكري باسم قائد القوات المسلحة العراقية عبدالكريم خلف، من بقاء أي من قوات التحالف في العراق، لافتًا إلى أن أي وجود في الوقت الحالي يعد غير شرعي، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية.
لافتا إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، بحث مع السفير الأمريكي في بغداد آلية دفع القوات القتالية خارج العراق.
وقال خلف إن "أي بقاء لقوات التحالف الدولي بعد رسالة العراق للأمم المتحدة بإنهاء طلب المساعدة من التحالف يعتبر غير شرعي".
وأضاف خلف: "ما تمت مناقشته بين رئيس الوزراء والسفير الأمريكي هي آلية لدفع القوات القتالية خارج الأراضي العراقية، وهذه الآلية يتفق عليها الطرفان وليست محكومة"، لافتًا إلى أن هذه الآلية "يتم حسابها بين الطرفين وهما من يحدد التوقيتات ونوع القوات، والقوات التي ستبقى غير قتالية".
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