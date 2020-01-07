روسيا والصين تعرقلان بيانا أمميا حول احتجاجات السفارة الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيويورك
انتقدت الولايات المتحدة كلا من روسيا والصين، لعرقلتهما بيانا لمجلس الأمن الدولي حول الاحتجاجات العنيفة عند السفارة الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.
وذكرت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في بيان أن «عدم السماح لمجلس الأمن بإصدار أهم البيانات الأساسية التي تسلط الضوء على حرمة المنشآت الدبلوماسية والقنصلية، يشكك مجددا في مصداقية المجلس»، وأضاف البيان «مثل هذا التعبير عن الدعم لا ينبغي أن يكون مثيرا للجدل»، وأثنت الولايات المتحدة على الدول الـ27 التي انتقدت «الهجوم الذي نسقته إيران».
وكان آلاف المحتجين قد تجمعوا في المنطقة الخضراء مشددة الحراسة في بغداد يوم 31 ديسمبر، واخترقوا محيط السفارة الأمريكية تنديدا بالضربات الأمريكية على ميليشيات مدعومة من إيران بالعراق وسوريا.
وقال سفيرا روسيا والصين إنهما يعارضان الهجوم، لكنهما عرقلا البيان، لأنه لم يتناول قتل الولايات المتحدة بعد ذلك لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، وهي خطوة زادت من التوترات في الشرق الأوسط بشكل مكثف.
وذكر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينسيا للصحفيين في نيويورك أن «عدم أخذ ذلك في الاعتبار كان مستحيلا»، وأضاف أن التركيز ينبغي أن ينصب على منع «التطورات من أن تنزلق إلى اتجاه صراع كبير».
يشار إلى أن البيانات التي تصدر عن مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، ينبغي أن تتم الموافقة عليها بالإجماع.
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