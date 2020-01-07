فرنسا تدعو إيران إلى التفاوض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - باريس
حثت فرنسا إيران على عدم السعي للانتقام في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان لمحطة «بي إف إم تي في»: لا أحد يريد الحرب. وأضاف أنه يجب توفير إمكانيات للتفاوض، وتابع: هناك دائما مجال للدبلوماسية.
وتسببت الضربة الأمريكية في إثارة مخاوف حول اندلاع حرب في المنطقة وجعلت الاتفاق النووي المبرم مع طهران على المحك.
ويحاول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جمع ممثلي الولايات المتحدة وإيران معا لإجراء محادثات، لكن المبادرة التي قدمها في قمة مجموعة السبع في بياريتس خلال أغسطس لم تكن ناجحة.
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