الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا - طرابلس وزغرتا

افادت ​غرفة التحكم المروري​ ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا - ​طرابلس​ و​زغرتا​ هي: - ساحة حلبا - ​ساحة النور​ - ​البداوي​ - اوتوستراد ​المنية​ محلة عرمان

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