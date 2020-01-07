شهيب: نتمنى تطوير المناهج التربوية لأخذ الأجيال الصاعدة لعالم الحداثة

أشاد وزير التربية و​التعليم العالي​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال، ​أكرم شهيب​ خلال زيارته ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ بـ"الجهود التي يقوم بها المركز التربوي لإطلاق ورشة تطوير المناهج التربوية، بعد انقضاء أكثر من 22 عاما على آخر تحديث لها"، معبراً عن دعمه وتقديره "لهذه المؤسسة خصوصا في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد"، متمنيا أن "تباشر ورشة تطوير المناهج أعمالها بزخم، لما لهذا الموضوع من أهمية كبيرة في تطوير البلاد تربويا واجتماعيا واقتصاديا، وفي أخذ الأجيال الصاعدة إلى عالم الحداثة الذي من شأنه أن يحقق هذا التطور المنشود".

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