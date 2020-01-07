ظريف: غوتيريس أبلغني رفض واشنطن منحي تأشيرة دخول

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أنه أبُلغ عبر الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ رفض ​واشنطن​ منحه تأشيرة دخول للحضور إلى مقر ​الأمم المتحدة​ في ​نيويورك​. ولفت ظريف الى ان "ما نعرفه هو أن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، قال في ​اتصال​ للأمين العام للأمم المتحدة انه لم يكن ليدنا وقت لنصدر تأشيرة دخول لمحمد جواد ظريف ولن نصدر له تأشيرة دخول"، مضيفا: "رد الأمين العام بالقول إنه من حق إيران المشاركة في جلسة للمنظمة الأممية".

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