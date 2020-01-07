البدوي: لا يحق لباسيل التعدي على الصلاحيات التي كفلها الدستور للرئيس الحكومة المكلف

لفت مستشار رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​سليم الحص​، ​رفعت البدوي​ إلى انه "صحيح ان وزير الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جبران باسيل​ يرأس اكبر كتله نيابيه في ​المجلس النيابي​ ما يمكنه التصويت ايجاباً على منح الثقة او حجبها عن التشكيلة الحكومية المنتظرة لكن كونه رئيس اكبر كتلة نيابية فهذا لا يمنحه الحق التعدي على الصلاحيات التي كفلها ​الدستور​ للرئيس المكلف تشكيل حكومة لان انتقاء اسماء الوزراء وتوزيع الحقائب الوزارية هو في صلب مهام الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهوريه فقط".

وسأل الوزير جبران باسيل "اذا كان مسموحاً للرئيس المكلف ​حسان دياب​ التعدي على صلاحيات رئيس ​التيار الوطني الحر​ في تشكيل ادارته وانتقاء الاسماء وتوزيع المهام على اعضاء تكتل ​لبنان​ القوي". وقال: "ليكن معلوماً انه ليس مسموحاً العودة بلبنان الى حقبة ما قبل ​اتفاق الطائف​ الذي كفل صلاحيات رئيس الحكومه المكلف وحدد مهامه بالتشاور مع فخامة ​رئيس الجمهورية​".