افرام بعد لجنة الاقتصاد: قاربنا الوضع النقدي بموازاة الاقتصادي وسبل المعالجة

عقدت ​لجنة الاقتصاد​ والتجارة و​الصناعة​ والتخطيط النيابية برئاسة النائب ​نعمة افرام​ جلسة نقاش معمقة ومطولة تناولت فيها "أدق تفاصيل الأزمة الراهنة المحدقة ب​لبنان​ ماليا واقتصاديا". وكشف افرام بعد الاجتماع، أن "اللجنة التي كانت أعدت قبل تفشي الأزمة خطة خمسية لمعالجة ​الوضع الاقتصادي​ وتصفير ​العجز​ وجالت بها على المسؤولين كافة، انكبت اليوم إضافة إلى مقاربة الوضع النقدي، في ظل ضيق شديد يعاني منه مختلف أفراد ​المجتمع اللبناني​ وكل قطاعات الاقتصاد الوطني، وكان اللافت في اجتماع اللجنة اليوم محاولة موازاة المعالجة الاقتصادية بمعالجة مالية إنقاذية متلازمة مع خطتها الخمسية، وقد لامست الأوضاع شفير الهاوية". وناقش المجتمعون "العديد من الأفكار والطروحات، ومنها المواكبة التشريعية"، كما رفع النائب ​ميشال ضاهر​ "مطالعة وصفية للوضع المالي"، مستفيضاً في "شرح آليات دقيقة تكفل المعالجة والخروج من الواقع السلبي بأقل ضرر ممكن".

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