تصدع وانهيار اقسام من منزل في طرابلس ونجاة قاطنيه

تعرض أحد المنازل القديمة في منطقة المهاترة لجهة طلعة الرفاعية - غرب ​قلعة طرابلس​، إلى تصدع أقسام عدة منه وانهياره فوق قاطنيه الاربعة، الام م. ملقي وبناتها ال3، وقد نجوا بأعجوبة.

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