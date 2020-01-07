قرار بإبطال التعقبات في الدعوى المقدمة من نادر الحريري ضد هاني النصولي

أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في ​بيروت​ روزين حجيلي، قرارًا بإبطال التعقبات في الدعوى المقدّمة من المدير السابق لمكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​، ​نادر الحريري​، ضدّ الناشط المدني والكاتب السياسي ومؤسّس موقع "بيروت قضيتي" هاني النصولي بجرم القدح والذم.

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