رئاسة تونس: لا صحة لما يتم تداوله عن طلب أردوغان استعمال المجال الجوي والبحري لتونس

أكدت ​الرئاسة التونسية​ أنه "لا صحة لما يتم تداوله عن طلب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ استعمال المجال الجوي والبحري لتونس". وكانت المستشارة الإعلامية ل​رئيس الجمهورية​ التونسية، رشيدة النيفر، قد أعلنت في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طلب من الرئيس ​قيس سعيد​ أن "تكون تونس متعاونة معه في ما يخص نقل عتاد والسماح للقوات التركية بالعبور عبر تونس".

وجاء ذلك خلال زيارة قام بها أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ركزت بشكل خاص على الأوضاع في ​ليبيا​ بعد إعلان الرئيس التركي أنه سيرسل قوات إلى هناك لمقاتلة ​الجيش الوطني​ الليبي.

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