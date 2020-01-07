مكتب الأمير تشارلز: الأمير سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية

أعلن ولي عهد ​بريطانيا​، ​الأمير تشارلز​، أنه سيحيي ذكرى مرور 75 عاما على تحرير الناجين من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز في ​فلسطين​، ليصبح أبرز عضو في العائلة المالكة البريطانية يزور ​إسرائيل​ والأراضي الفلسطينية.

وأشار بيان لمكتب الأمير تشارلز، الى إنه سيحضر ​المنتدى العالمي​ لمحارق النازي يوم 23 كانون الثاني لتكريم ​ضحايا​ المحارق. وكان مركز اعتقال أوشفيتز في جنوب ​بولندا​ أكبر معسكرات الموت ​النازية​ في الحرب العالمية الثانية، وسيسافر تشارلز بعد ذلك إلى الأراضي الفلسطينية.

ولفت البيان إلى أنه في طريقه إلى ​الشرق الأوسط​، سيتوقف الأمير تشارلز في ​سويسرا​، ليلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي يدعو فيها لإطلاق مجلس الأسواق المستدامة الذي يهدف إلى إيجاد سبل للحد من انبعاثات الكربون في ​الاقتصاد العالمي​.