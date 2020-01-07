مكتب الأمير تشارلز: الأمير سيزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية

أعلن ولي عهد بريطانيا، الأمير تشارلز، أنه سيحيي ذكرى مرور 75 عاما على تحرير الناجين من معسكر الاعتقال النازي أوشفيتز في فلسطين، ليصبح أبرز عضو في العائلة المالكة البريطانية يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأشار بيان لمكتب الأمير تشارلز، الى إنه سيحضر المنتدى العالمي لمحارق النازي يوم 23 كانون الثاني لتكريم ضحايا المحارق. وكان مركز اعتقال أوشفيتز في جنوب بولندا أكبر معسكرات الموت النازية في الحرب العالمية الثانية، وسيسافر تشارلز بعد ذلك إلى الأراضي الفلسطينية.
ولفت البيان إلى أنه في طريقه إلى الشرق الأوسط، سيتوقف الأمير تشارلز في سويسرا، ليلقي كلمة في المنتدى الاقتصادي العالمي يدعو فيها لإطلاق مجلس الأسواق المستدامة الذي يهدف إلى إيجاد سبل للحد من انبعاثات الكربون في الاقتصاد العالمي.
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