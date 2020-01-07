أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن "ضرورة توثيق اعتراف الولايات المتحدة بأن الوثيقة المتعلقة بالانسحاب الأميركي من العراق وصلت إلى الإنترنت بالخطأ"، مشيرةً الى ان "ذلك لن يسمح لواشنطن لاحقا بإلقاء اللوم في ذلك على الهاكرز الروس".
هذا وانتشرت الليلة الماضية رسالة لقائد القوات الأميركية في العراق وليام سيلي، معنونة للجانب العراقي، أشير فيها إلى بدء انسحاب وحدات الجيش الأميركي من العراق بناء على طلب بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر زاخاروفا:لتوثيق الخطأ في البيان الأميركي لعدم القاء اللوم على الهاكرز الروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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