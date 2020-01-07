زاخاروفا:لتوثيق الخطأ في البيان الأميركي لعدم القاء اللوم على الهاكرز الروس

أعربت المتحدثة باسم ​الخارجية الروسية​ ​ماريا زاخاروفا​، عن "ضرورة توثيق اعتراف ​الولايات المتحدة​ بأن الوثيقة المتعلقة بالانسحاب الأميركي من ​العراق​ وصلت إلى ​الإنترنت​ بالخطأ"، مشيرةً الى ان "ذلك لن يسمح ل​واشنطن​ لاحقا بإلقاء اللوم في ذلك على الهاكرز الروس".

هذا وانتشرت الليلة الماضية رسالة لقائد ​القوات الأميركية​ في العراق وليام سيلي، معنونة للجانب العراقي، أشير فيها إلى بدء انسحاب وحدات ​الجيش الأميركي​ من العراق بناء على طلب ​بغداد​.