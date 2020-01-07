الدفاع الكرواتية : قررنا نقل 14 جندياً كرواتياً من العراق إلى الكويت

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الكرواتية أنها "قررت نقل 14 جندياً كرواتياً من ​العراق​ إلى ​الكويت​"، مشيرةً الى انه "سيتم اتخاذ خطوات أخرى، نتيجة للتشاور مع حلفاء ​الناتو​".

هذا وكانت ​السلطات الألمانية​، قد اعلنت في وقت سابق "عزمها إعادة نشر 35 عسكرياً ونقلهم من العراق إلى ​الأردن​ والكويت".