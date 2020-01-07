الدفاع البريطانية: نقلنا الأفراد غير الأساسيين من بغداد إلى مواقع أخرى

أكد ​وزير الدفاع البريطاني​ بن ولاس انه "ليس من مصلحة أحد تأجيج الصراع في المنطقة"، مشيراً الى انه "جرى نقل الأفراد غير الأساسيين من ​بغداد​ إلى مواقع أخرى".

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