نائب وزير الدفاع السعودي: بحثت مع ترامب بأوجه التعاون وحملت إليه رسالة من بن سلمان

لفت نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إلى أنّ "بتوجيهات من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقيت أمس بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حاملًا رسالة من ولي العهد".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّني بحثت مع ترامب بأوجه التعاون والتنسيق، والعمل المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف الجوانب، بما فيها الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الإقليميّة والدوليّة".
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