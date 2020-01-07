دياب غادر قصر بعبدا من دون الادلاء بأي تصريح

غادر رئيس ال​حكومة​ المكلف ​حسان دياب​ ​قصر بعبدا​ بعد لقائه ​الرئيس ميشال عون​ من دون الادلاء بأي تصريح. يذكر ان دياب كان قد وصل عند الساعة الخامسة إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون للتشاور في النقاط العالقة في التشكيلة الحكومية.

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