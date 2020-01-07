الناتو: قررنا سحب عناصرنا من العراق بشكل مؤقت

قرر "​حلف شمال الأطلسي​" "سحب جميع عناصره من ​العراق​ بشكل مؤقت". ويأتي هذه القرار بعد ارتفاع منسوب التوتر في العراق على خلفية اغتيال قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​، ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقي ابو مهدي المهندس".

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