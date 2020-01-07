بومبيو: نشاط سليماني تسبب بمقتل الآلاف في سوريا وأضرار كبيرة بالعراق ولبنان

شدّد وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، على أنّ "نشاط اللواء قاسم سليماني تسبّب بمقتل الآلاف في سوريا، وبأضرار كبيرة في العراق ولبنان"، لافتًا إلى أنّ "قرار قتل سليماني كان صائبًا، والرئيس الأميركي له الصلاحيّات القانونيّة، والقرار كان مناسبًا لاستراتيجيّتنا والتصدّي لأنشطة إيران الشريرة". وسأل: "هل يمكن لأحد أن يصدّق أنّ سليماني ذهب إلى بغداد للقيام بمهمّة سلميّة؟".
وركّز في مؤتمر صحافي، إلى أنّ "إيران لها علاقات بعدد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وهيتعمل على تقويض عملية السلام في أفغانستان عبر دعم الجماعات المتشددة هناك"، مبيّنًا أنّ "الرئيس الأميركي دونالدترامب كان واضحًا بأنّ إيران لن تحصل على قنبلة نووية". وأوضح أنّ "مهمّتنا حماية أرواح الأميركيين وحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط".
وأكّد بومبيو أنّ "العقوبات الأميركية جعلت النظام في إيران يعاني"، معلنًا "أنّناسنردّ بشكل حاسم وجدّي على أي ردّ إيراني".
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