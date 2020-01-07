بومبيو: نشاط سليماني تسبب بمقتل الآلاف في سوريا وأضرار كبيرة بالعراق ولبنان

شدّد وزير ​الخارجية الأميركية​ ​مايك بومبيو​، على أنّ "نشاط ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ تسبّب بمقتل الآلاف في ​سوريا​، وبأضرار كبيرة في ​العراق​ و​لبنان​"، لافتًا إلى أنّ "قرار قتل سليماني كان صائبًا، والرئيس الأميركي له الصلاحيّات القانونيّة، والقرار كان مناسبًا لاستراتيجيّتنا والتصدّي لأنشطة ​إيران​ الشريرة". وسأل: "هل يمكن لأحد أن يصدّق أنّ سليماني ذهب إلى بغداد للقيام بمهمّة سلميّة؟".

وركّز في ​مؤتمر​ صحافي، إلى أنّ "إيران لها علاقات بعدد من التنظيمات الإرهابية في المنطقة، وهيتعمل على تقويض عملية السلام في ​أفغانستان​ عبر دعم الجماعات المتشددة هناك"، مبيّنًا أنّ "الرئيس الأميركي دونالد​ترامب​ كان واضحًا بأنّ إيران لن تحصل على ​قنبلة​ نووية". وأوضح أنّ "مهمّتنا حماية أرواح الأميركيين وحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط".

وأكّد بومبيو أنّ "العقوبات الأميركية جعلت النظام في إيران يعاني"، معلنًا "أنّناسنردّ بشكل حاسم وجدّي على أي ردّ إيراني".