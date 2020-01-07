CNN: واشنطن تراقب احتمالية تنفيذ هجمات ضد مواقع تابعة لها بالعراق والكويت والسعودية والإمارات والأردن

كشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية أن "​المخابرات الأميركية​ رصدت تحريك ​إيران​ معدات عسكرية بينها طائرات بدون طيار و​صواريخ​ باليستية خلال الأيام الماضية". ونقلت الشبكة عن مسؤولين أميركيين قولهم انه "لدينا معلومات عن تحريك ​طهران​ أسلحتها لحماية مصالحها من ضربة أميركية محتملة، أو وضعها في مواقع تسمح بشن هجمات"، لافتين إلى ان "​واشنطن​ تراقب احتمالية تنفيذ هجمات ضد مواقع تابعة لها في ​العراق​ و​الكويت​ و​السعودية​ و​الإمارات​ والأردن".

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