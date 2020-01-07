عبد اللهيان:سنرد على اغتيال سليماني وردّنا سيؤدي إلى ندم اميركا ومن عاونها

أعلن المساعد الخاص لرئيس ​مجلس الشورى​ الإيراني ​حسين أمير عبد اللهيان​، في حديث تلفزيوني، انه "إذا ما انتظرتم قليلاً سوف تردكم ​الأخبار​ عن الاجراءات العملية للرد الايراني، وعلى الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان يواجه خطوات صادمة وواشنطن يجب أن تتحمل مسؤوليتها عن عمليتها الإرهابية، مشيراً الى ان "سلسلة من الخطوات التي تؤدي إلى أن يشعر ترامب بالندم ستحصل بالوقت المناسب ولن ننتظر طويلاً، سنرد وردّنا سيؤدي إلى ندم الولايات المتحدة ومن عاونها استخبارياً في هذه الجريمة"، لافتاً الى ان قائد قوة القدس سابقاً قاسم سليماني كان سيلتقي رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد".

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