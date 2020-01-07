حفل جوائز “كاف”.. غياب صلاح يجر عليه سيلا من الانتقادات

تحتضن مدينة الغردقة في مصر، اليوم الثلاثاء، لاحتضان حفل جوائز الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، والذي سيعرف توزيع مجموعة من الجوائز على رأسها جائزة أفضل لاعب إفريقي.

وخلف غياب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، استياء كبيرا داخل “كاف”، خاصة بعد علم اللاعب أن جائزة الأفضل ستكون من نصيب السنغالي ساديو ماني، زميله في “الريدز”.

وجر تخلف صلاح عن الحفل، عليه سيلا من الانتقادات، في ظل علمه أن الجائزة التي تُوج بها خلال النسختين الماضيتين، لن يظفر بها هذه السنة، وهو ما أجج غضب مجموعة من المتتبعين للكرة الإفريقية، علما أن ماني دأب على حضور حفل الجوائز، بالرغم من علمه المسبق أن جائزة الأفضل لن تكون من نصيبه.

وإلى جانب صلاح، يغيب عن حفل “كاف”، النجم الجزائري رياض محرز، غير أن هذا الأخير يبقى غيابه مبررا، نظرا للالتزامه مع فريقه مانشستر سيتي مساء اليوم، بخوض نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام غريمه مانشستر يونايتد.

جزائري آخر، لن يكون حاضرا في الغردقة، وهو يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، والمرشح الأبرز للظفر بجائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، غير أن تخلفه هو الآخر يعود لخوضه مساء اليوم، مباراة مع ناديه أمام مضيفه الهلال، لحساب الأسبوع الحادي عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.