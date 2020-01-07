أمن أكادير يوقف مبحوثا عنه في قضايا الاتجار في المخدرات والاختطاف

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، مساء أمس الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية، وكان البحث جاريا عنه في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات، والاختطاف، والاحتجاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، أنه جرى توقيف المشتبه فيه بناء على مذكرات بحث صادرة في حقه للاشتباه في تورطه في قضايا ترويج المخدرات، قبل أن تمكن عملية التفتيش، التي أنجزت داخل محل سكناه من حجز 32 كيلوغراما من مخدر الشيرا، فضلا عن مبلغ مالي مقدر بـ30 مليون سنتيم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة البيانات الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني كشفت أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن المصالح الأمنية بكل من سيدي إفني، وكلميم وأكادير، للاشتباه في ضلوعه في قضايا متعددة، تتعلق بترويج المخدرات، والاختطاف، والاحتجاز.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.