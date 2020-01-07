من وراء جبال الأطلس.. مأساة عائشة: “معندناش لعواد ومني كيطح الثلج مكنخرجوش من الدار”- فيديو

حالة مأساوية تعيشها عائشة، البالغة من العمر 18 سنة، في منطقة معزولة وراء جبال الأطلس المتوسط، اسمها “تيقاجوين”، التابعة إلى تراب ميدلت.

بصوت حزين حكت عائشة، اليتيمة الأب والأم، لـ”اليوم 24″: ما عندناش لعواد، إلى مشريناهومش أو تصدق علينا شي واحد ما كانسخنوش”.

وقالت عائشة، التي تتكفل بإخوانها الأربعة، اليتامى، إن المنطقة، حيث تقطن، تعيش حصارا لأسابيع طويلة، بسبب تساقط الثلوج، وأضافت: “كانمشيو نسخنو عند الجيران شوية ونرجعو”.