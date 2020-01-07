كأس السوبر الإسباني.. ريال مدريد يرحل للسعودية دون نجميه – القائمة

عائشة مجيب _صحافية متدربة
كشف المدرب الفرنسي، زين دين زيدان، عن اللائحة، التي سيعتمدها نادي ريال مدريد الإسباني، في منافسة السوبر الإسباني، الذي من المقرر إقامته من 8 إلى غاية 12 من الشهر الجاري، في السعودية.
وعرفت لائحة النادي الملكي غياب اللاعب، كريم بنزيما، والويلزي غاريت بيل، بسبب الإصابة، كما عرفت عودة جيمس رودريغيز، ومارسيليو، بعد تعافيهما من الإصابة، التي غيبتهما لمدة طويلة عن الملاعب.
وتأتي القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا – أريولا – ألتوبي.
خط الدفاع: كارفخال – راموس – فاران – ميليتاو – ناتشو – مارسيلو – أودريوزولا – ميندي.
خط الوسط: كروس – مودريتش – كاسميرو – فالفيردي – خاميس رودريجز – إيسكو.
خط الهجوم: لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – إبراهيم دياز – ماريانو دياز – فينيسيوس جونيور – رودريجو جوس.
وسيواجه النادي الملكي، غدا الأربعاء، فالنسيا، في ملعب الجوهرة المشعة، بجدة، لحساب نصف النهائي الأول، بينما يلعب برشلونة أمام أتليتيكو مدريد في اليوم الموالي، المواجهة الثانية عن المربع الذهبي.
يذكر أن نسخة هذه السنة تعرف تغييرات عديدة، بحيث ستشارك أربعة فرق؛ برشلونة، بطل الدوري، وفالنسيا، المتوج بكأس الملك، ثم ريال مدريد، وصيف بطل “الليغا”، وأتلتيكو ثالث الترتيب.
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