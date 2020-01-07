أميركا تضع قواتها في الشرق الأوسط بحالة تأهب قصوى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نقلت شبكة "سي.ان.ان." عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن تضع قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا من هجمات إيرانية، وذلك في أعقاب معلومات استخبارية حول تحريك إيران لصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ومعدات عسكرية، خلال الأيام الماضية، بهدف تأمينها من هجمات أميركية أو لشن هجمات.
وأضاف المسؤولون الأميركيون أن واشنطن تتحسب من هجمات إيرانية محتملة على مواقع أميركية في العراق والكويت والسعودية والإمارات والأردن، في أعقاب اغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
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