بوتين يلتقي الأسد في دمشق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في دمشق، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى العاصمة السورية منذ بدء الثورة السورية عام 2011.

ونقلت الوكالة إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل دمشق في زيارة التقى خلالها الأسد في مقر تجميع القوات الروسية في دمشق"، بينما نشر حساب الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأسد وهو يصافح بوتين وجلس قربهم ضباط روس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن بوتين "زار العاصمة السورية دمشق، وأجرى لقاء مع بشار الأسد"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم". وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي تجول في شوارع دمشق، وسيتجه في وقت لاحق إلى عدد من المناطق السورية.

وخلال لقاء بوتين والأسد، قال الأول إنه تم "تحقيق شوط كبير في إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها"، وفق المصدر نفسه. كما نقل الكرملين عن الأسد "امتنانه لروسيا على المساعدة في مكافحة الإرهاب وإعادة السلام".

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وتعد هذه الزيارة الثانية التي يجريها بوتين إلى سورية منذ تقديم موسكو الدعم لقوات الأسد في سورية منذ العام 2015، حيث سبق وزار قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية عام 2017.

ويزور الرئيس الروسي، غدا الأربعاء، مدينة إسطنبول، للمشاركة في مراسم افتتاح خط أنابيب "السيل التركي" الذي سينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.