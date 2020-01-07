عدّة دول تسحب قواتها من العراق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت عدّة دول، اليوم الثلاثاء، السحب الكامل أو الجزئي لقواتها من العراق إثر تزايد التوترات بين إيران الولايات المتحدة في أعقاب اغتيال الأخيرة، لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقالت كل من كرواتيا وسلوفاكيا، إنهما سحبتا جنودهما من العراق، والذين لا يتخطى عددهم مجتمعين الـ25 جنديا، بينما أعلن الجيش الألماني سحب جزء من جنود المنتشرين في البلاد لمهمات تدريبية، ونقلهم إلى الأردن والكويت، بسبب التوتر في المنطقة.

وغادر عناصر الكتيبة الألمانية في بغداد وفي التاجي شمال العاصمة، ويبلغ عددهم 35 عسكرياً، العراق، وفق ما أفاد بيان للجيش الألماني أشار إلى "الوضع الأمني في العراق" وقرار البرلمان العراقي الأخير الذي يطلب مغادرة قوات التحالف الدولي البلاد.

وأكد الجيش الألماني "أمن عسكريينا هو أولويتنا القصوى".

ونقل العسكريون الألمان الثلاثة الذين كانوا في بغداد إلى الكويت، فيما جرى نقل 32 عسكرياً ألمانيا كانوا في التاجي إلى قاعدة عسكرية ألمانية في الأزرق في الأردن خلال الليل.

وبالإضافة إلى العسكريين المتمركزين قرب العاصمة، لألمانيا أيضاً قوات في كردستان العراق ينفذون مهام لتدريب قوات الأمن المحلية، لكن هؤلاء البالغ عددهم 90 عسكريا لا تشملهم عملية السحب حتى الآن.

ويعمل العسكريون الألمان في العراق في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأقر وزير الخارجية الألماني مساء الإثنين في مقابلة مع الإذاعة العامة بأن سحب العسكريين الغربيين من العراق هي "نتيجة سنصل إليها جميعاً" نظراً للظروف، موضحا "أن أي بلد عضو في التحالف الدولي لن يبقى في العراق ما لم يكن مرغوبا بوجوده".

ويشير وزير الخارجية في حديثه إلى تصويت البرلمان العراقي على مذكرة تطلب انسحاب قوات التحالف الدولي من البلاد.

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وأوضح الوزير الألماني "اعتمد البرلمان هذا القرار، وبنهاية الأمر يعود للحكومة اتخاذ القرار ولذلك نتحاور معها الآن في هذا الصدد".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني المصرية الثلاثاء، في بيان تعليق رحلات شركة "مصر للطيران" إلى العاصمة العراقية لمدة ثلاثة أيام "لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وقال البيان التي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك": "نظرا للظروف الراهنة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها مدينة بغداد العراقية، فقد تقرر تعليق رحلات شركة مصر للطيران المتجهة إلى بغداد .... لحين استقرار الحالة الأمنية بالمدينة".

وأضاف البيان أن القرار سيتم تطبيقه "اعتبارا من غد الأربعاء 8 (كانون الثاني) يناير وحتى الجمعة 10 منه ... واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية هناك".

ويأتي قرار مصر للطيران غداة إعلان شركة الخطوط الجوية الأردنية استئناف رحلاتها المباشرة من عمان إلى بغداد بعد توقف ثلاثة أيام لدواع "أمنية احترازية".

وكانت الشركة الأردنية ومعها شركة "طيران الخليج" البحرينية أعلنتا الجمعة تعليق رحلاتهما إلى بغداد كإجراء وقائي.

ويأتي قرار إيقاف الرحلات بعد اغتيال سليماني والقيادي الكبير في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس فجر الجمعة في قصف جوي أميركي استهدف موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

وحذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بيان، من أن هذه الضربة، تشكل "تصعيدا خطيرا يشعل فتيل حرب مدمرة" في العراق.

ودعت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة المواطنين الأميركيين إلى مغادرة العراق "فورا".