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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يتقدم نحو مصراتة بعد سيطرته على سرت والان مع التفاصيل
الثلاثاء 7 يناير 2020
تقدمت قوات الجيش الوطني الليبي، اليوم الثلاثاء، نحو مدينة مصراتة بعد أن سيطرت أمس على مدينة سرت الساحلية .
وأكدت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، أن الوحدات العسكرية تتقدم إلى ما بعد مدينة سرت وتبسط سيطرتها على مواقع جديدة غرب المدينة.
وأفادت مصادر العربية/الحدث أن الجيش شن 4 غارات جوية على منطقتي الوشكة وأبو قرين غرب سرت.
فيما أعلن رئيس أركان القوات البحرية الليبية، فرج المهدوي، بدء تقدم قوات الجيش الليبي نحو مدينة مصراتة التي تسيطر عليها أقوى الميليشيات المسلّحة التابعة للوفاق وأكثرها عددا، وذلك بعد سيطرته، أمس الاثنين، بالكامل على مدينة سرت الاستراتيجية.
والاثنين، أحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ "قوة حماية وتأمين سرت" التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.
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