اليمن.. المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية على "الطور" جنوب الحديدة

الثلاثاء 7 يناير 2020

أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل لمليشيات الحوثي على منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن اليوم الثلاثاء.



وأفاد مصدر عسكري ميداني، أن القوات المشتركة رصدت عناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلل نحو المنطقة، وتمكنت من التعامل معهم على الفور.

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وطبقاً للمصدر، فقد خاضت القوات المشتركة اشتباكات مع العناصر الحوثية التي حاولت التسلل، واستخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة، وأوقعت في صفوف الحوثيين خسائر في العتاد والأرواح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

المصدر ذاته قال، إن القوات المشتركة قامت بعملية تمشيط واسعة لتعقب مسلحو المليشيا وتأمين المنطقة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية تواصل تصعيدها الواسع على مناطق متفرقة جنوب الحديدة خلال فترة الهدنة الأممية منذ اليوم الأول لدخولها حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018، وفي ظل صمت وتخاذل أممي واضح حيال تصعيد المليشيات المدعومة من إيران.