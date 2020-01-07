مصرع أربعة حوثيين بينهم قيادي بعملية نوعيَّة بجبهة بَتَار شمال غرب الضالع

الثلاثاء 7 يناير 2020

قتل أربعة حوثيين بينهم قيادي ميداني، في عملية نوعية شمال غرب محافظة الضالع.



وفي التفاصيل، نفذت وحدات من كتائب الشهيد القائد ـ شلال الشوبجي التابعة للقوَّات المُسَلَّحَة الجنُوبيَّة، عملية نوعيَّة في ساعة متأخرة من ليلة أمس استهدفت فيها مجموعة من عناصر المليشيات الحُوثية المدعومة من إيران غربي بلدة صُبَيرة، أدَّت إلى مصرع أربعة بينهم قائد ميداني كبير وسقوط عدد من الجرحى.

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وفي تصريح خاص أدلى به القائد إسماعيل لعجم، قائد كتائب الشهيد ـ شلال الشوبجي في جبهة بَتَار قال فيه:"إنَّ أفراد من كتيبته تمكّنوا من نصب كمين مسلّح محكم غربي بلدة صُبَيرة لحوالي 10 من عناصر المليشيات الحُوثية كانوا بصدد شنَّ عملية هجومية باتّجاه أحد المواقع شمال بلدة بَتَار.

وأضاف أنَّ الكمين المحكم أودى بحياة أربعة من عناصر المليشيات الحُوثية بينهم قيادي ميداني - تحتفظ الكتائب بجثته - ولا تزال بقية الجثث الثلات مرمية في الميدان، فيما تمكن البقية من عناصر المليشيات من الفرار باتّجاه حبيل السماعي يحملون معهم جرحاهم.

وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من اندلاع مواجهات عنيفة في جبهات بَتَار و حبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء، والتي تمكَّنت فيها القوَّات الجنُوبيَّة والمقاومة من التصدي لأربع عمليات هجومية، تكبَّدت فيها المليشيات الحُوثية المهاجمة خسائر كبيرة في عتادها وبين صفوفها.