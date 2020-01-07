مصر تعلن تعليق رحلات الطيران إلى العاصمة العراقية بدءاً من الأربعاء

الثلاثاء 7 يناير 2020

أعلنت مصر تعليق رحلات الطيران إلى العاصمة العراقية بغداد.



وفي التفاصيل، علقت مصر رحلات طائراتها إلى بغداد، بدءاً من غد الأربعاء حتى الجمعة المقبلة، لعدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها العاصمة العراقية.

وأرجعت وزارة الطيران المدني، في بيان الثلاثاء، قرار تعليق رحلات شركتها الرئيسية في البلاد (مصر للطيران) إلى الظروف الراهنة وحالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية التي تمر بها بغداد.

وأوضحت أن تعليق رحلات الطيران يبدأ من غدٍ الأربعاء ويستمر حتى الجمعة المقبلة؛ حفاظاً على سلامة الركاب والطائرات ولحين استقرار الحالة الأمنية بالعاصمة العراقية.

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ونبهت وزارة الطيران المصرية إلى متابعتها الموقف أولاً بأول بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في العراق لتقييم الوضع واتخاذ قرار استئناف الرحلات مرة أخرى عند تحسن الأوضاع الأمنية.

وتوترت الأوضاع في العراق عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي الجمعة.

وقاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وأبو مهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.

وجاءت الضربة بعد أن قامت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران باقتحام مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.

واستهدفت أمريكا معسكرات مليشيا حزب الله العراقية على خلفية مقتل متعاقد مدني أمريكي، إثر سقوط صواريخ على قاعدة.