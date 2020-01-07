شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كلية الطب وجمعية رعاية المكفوفين بسيئون تتسلم حافلتين نقل والان مع التفاصيل

الثلاثاء 7 يناير 2020 جرى اليوم بسيئون تسليم حافلتين لكلية الطب بجامعة سيئون و جمعية رعاية و تأهيل المكفوفين بوادي حضرموت، مقدمه من مؤسسة بن كردوس للتنمية بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري .

وخلال حفل التسليم الذي حضره رئيس جامعة سيئون الدكتور محمد عاشور الكثيري و رئيس المؤسسة عبيد بن كردوس التميمي عبر الوكيل الكثيري عن شكره و تقديره لمساهمات مؤسسة بن كردوس وتدخلاتها في المجالات الانسانية والتنموية .. حاثا منظمات المجتمع المدني الى تعزيز شراكاتها لتحقيق التكامل المجتمعي بين جميع القطاعات في سبيل الارتقاء و النهوض بها نحو الافضل . Advertisements حضر التسليم عميد كلية الطب بجامعة سيئون الدكتور حسين باكثير و رئيس جمعية رعاية وتاهيل المكفوفين بوادي حضرموت عقيل الكاف .

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