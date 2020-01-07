بالفيديو.. الكثيري يناقش اوضاع المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت

الثلاثاء 7 يناير 2020

ناقش اجتماع بسيئون اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اوضاع المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت.



وفي الاجتماع استعرض الوكيل الكثيري تدخلات السلطة المحلية من خلال حصة حضرموت من مبيعات النفط في مجال الكهرباء باعتبارها خدمة اساسية للمواطن .. مؤكدا على العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة و اهمية عكس ذلك في رضا المستفيدين للخدمات المقدمة لهم من المؤسسة .

و تم في الاجتماع الذي ضم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ومديري عموم المؤسسة و محطة التوليد المهندس عبدالقادر الجنيد و المهندس رجب الجريدي وعدد من مدراء ادارات المؤسسة استعراض عدد من الاجراءات التي ستسهم في الارتقاء باداء المؤسسة و تحسينها بما يواكب متطلبات المرحلة .

و تطرق الاجتماع الى استعداد المؤسسة لاستقبال الصيف القادم عبر عدد من المشاريع المساعدة في استيعاب القدرة التوليدية و تحسين الشبكة لرفع الفولتيه الكهربائية للمستهلكين .

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و اكد الاجتماع على استكمال دراسة مشروع الخط الناقل " خرير – قريو " الخاص بتصريف الطاقة بقدرة 132 ك. ف لانزال مناقصاتها خلال الفترة القادمة .

و كلف الاجتماع محطة التوليد بالرفع باحتياجاتها من المحروقات والزيوت وقطع الغيار لوضع المعالجات المناسبة التي تساعد في استقرار التيار الكهربائي.

وتناول الاجتماع التهيئة والاعداد من المؤسسة العامة للكهرباء لاستلام محطتي الاهرام في مارس القادم بموجب العقد الموقع مطلع العام 2017 م و الذي ينص على" ان تؤول ملكية المولدات للدولة ممثلة بفرع مؤسسة الكهرباء بعد ثلاث سنوات ، وذلك بعد قيام شركة الاهرام ( الجهة المنفذة للمشروع ) بعميلة الصيانة والتعمير لها حتى تكون بنفس قدرتها التوليدية في الفترة الاولى " .