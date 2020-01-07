شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو : قمت بتحسين مرتبة السودان على قائمة المراقبة الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو: قمت بتحسين مرتبة السودان على قائمة المراقبة الخاصة بنا، مشيرا إلى أن هذا التقدم حدث فضل الخطوات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون لنشر الحرية الدينية.

وأشار "بومبيو" إلى أنه سعيد لرؤية أقباط السودان يتمكنون اليوم من الاحتفال بحرية بعيد الميلاد الأرثوذوكسي .