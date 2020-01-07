شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يبحث مع" الناتو" التطورات الأمنية للأزمة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقي عادل عبد المهدي اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ".

وأفاد بيان صحفي حكومي بأن الجانبين تناولا خلال الاتصال, موقف الحكومة العراقية من وجود القوات الأجنبية, وموقف البرلمان العراقي الداعي إلى انسحابها من العراق, إضافة إلى بحث الأزمة الحالية وتطوراتها الأمنية والجهود المبذولة لخفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة وتجنيب المنطقة والعالم تداعيات الحرب.