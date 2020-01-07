عقد مجلس الوزراء، الثلاثاء، جلسة اعتيادية برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، واتخذ قرارات عدة منها يتعلق بتسجيل المركبات "المعلاية" الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها الموافقة على تسجيل المركبات 'المعلاية ' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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