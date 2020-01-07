رئاسة البرلمان تدعو مجلس الخدمة الاتحادي لعدم استغلال التخصصات العلمية بمؤسسات الدولة

دعا النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الثلاثاء، مجلس الخدمة الاتحادي إلى عدم استغلال التخصصات العلمية في مؤسسات الدولة.
وأكد الكعبي بحسب البيان، أن "مهمة مجلسكم الجديد ستكون غاية في الاهمية ولا تخلوا من الصعوبات والتحديات، سيما وكونه في طور التأسيس، وأيضا وجود ارث كبير من حالة عدم التنظيم الامر الذي سيتطلب منكم جهداً مضاعفاً لإعادة تنظيم عمل مؤسسات الدولة وانهاء مشاكل تتعلق بالمحسوبية والمنسوبية وعدم استغلال التخصصات العلمية ضمن مجال عملها، وايجاد الية دقيقة تسير عليها الدولة العراقية".
وشدد على أن "الدورة النيابية الحالية حرصت على تمرير قانون مجلس الخدمة الاتحادية بعد مضي اكثر من عشرة سنوات من تأخير اقراره"، معرباً عن "حرص مجلس النواب على دعم عمل المجلس بكل ما يحتاجه من تشريعات وقوانين لغرض انجاح عمله لخدمة بلدنا الحبيب".
من جانبه، استعرض رئيس مجلس الخدمة المراحل التي تمكن مجلسه من اتمامها واهم المعوقات التي تواجه مرحلة بدء اعماله بشكل طبيعي.
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