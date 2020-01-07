بومبيو: من غير الصحيح أن سليماني كان في بغداد بزيارة دبلوماسية

اعتبر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، أنه من غير الصحيح أن قائد فيلق القدس قاسم سليماني كان في بغداد بزيارة دبلوماسية، مؤكداً أن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اتخذ قرار قتل سليماني بناء على معلومات استخبارية.
وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي، إنه "من غير الصحيح أن سليماني كان في بغداد بزيارة دبلوماسية"، معتبراً أن "سليماني كان على علاقة بالعديد من الجماعات الإرهابية في المنطقة".
وأضاف أن "ترامب اتخذ قرار قتل سليماني بناء على معلومات استخبارية دقيقة"، موضحاً أن "هناك تعاونا مشتركا ومستمر بين واشنطن والدول الأوروبية بشأن الملف الإيراني".
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي اكد، اول امس الاحد، أنه كان على موعد للقاء قاسم سليماني صباح يوم اغتياله.
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