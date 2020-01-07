أعلنت وزارة الدفاع الكرواتية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها قررت نقل 14 جنديا كرواتيا من العراق إلى الكويت.
وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن البيان أشار إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى، نتيجة للتشاور مع حلفاء الناتو.
في وقت سابق أعلنت السلطات الألمانية، أنها تعتزم إعادة نشر 35 عسكريا ونقلهم من العراق، إلى الأردن والكويت.
وأعلنت سلوفاكيا كذلك، التي يوجد 7 من جنودها في العراق، عن إعادة نشرهم فيما ذكرت سلوفينيا أن ستة من عناصرها سيبقون في قاعدة أربيل بالعراق.
في وقت سابق أعلنت السلطات الألمانية، أنها تعتزم إعادة نشر 35 عسكريا ونقلهم من العراق، إلى الأردن والكويت.
وأعلنت سلوفاكيا كذلك، التي يوجد 7 من جنودها في العراق، عن إعادة نشرهم فيما ذكرت سلوفينيا أن ستة من عناصرها سيبقون في قاعدة أربيل بالعراق.
كانت هذه تفاصيل خبر زغرب تعلن نقل 14 جندياً كرواتياً من العراق إلى الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.