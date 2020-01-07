زغرب تعلن نقل 14 جندياً كرواتياً من العراق إلى الكويت

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن البيان أشار إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات أخرى، نتيجة للتشاور مع حلفاء الناتو.

في وقت سابق أعلنت السلطات الألمانية، أنها تعتزم إعادة نشر 35 عسكريا ونقلهم من العراق، إلى الأردن والكويت.



وأعلنت سلوفاكيا كذلك، التي يوجد 7 من جنودها في العراق، عن إعادة نشرهم فيما ذكرت سلوفينيا أن ستة من عناصرها سيبقون في قاعدة أربيل بالعراق.