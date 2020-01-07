بالفيديو: ردود أفعال متباينة بشأن إخراج القوات الاميركية من البلاد

بعد ان حسم مجلس النواب الجدل بخصوص اخراج القوات الاجنبية من البلاد بطلب من رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، تباينت ردود الأفعال حيال هذا القرار.
ويرى مراقبون ان الخبرة التي اكتسبتها مختلف القطعات الامنية ومنها الحشد الشعبي في مقاتلة تنظيم داعش وطرده من الاراضي العراقية، قد تمنحه الثقة لمسك الحدود ومنع تدفق المجاميع الارهابية في ظل ما يحظى به من مقبولية وتاييد في المناطق الحدودية .
وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاخيرة على قرار اخراج القوات الاجنبية من البلاد، بعد حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني. رغم ان هذه الجلسة غاب عنها تواجد اعضاء اقليم كردستان وبعض المكونات الاخرى مما دفع الكثيرين الى التشكيك بهذا القرار محذرين من تداعياته.
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