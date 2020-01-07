سي أن أن: واشنطن تتحسب لهجمات إيرانية على مواقع أمريكية في خمس دول بينها العراق

ونقلت القناة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن "واشنطن وضعت قواتها في الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى تحسبا لهجمات إيرانية"، مؤكدين أن "معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران حركت معداتها العسكرية".

وأضافوا أن "إيران حركت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة خلال الأيام الماضية"، مشددين على أن "واشنطن تتحسب لهجمات إيرانية محتملة على مواقع أمريكية بالسعودية والأردن والعراق والكويت والإمارات".

