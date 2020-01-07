نيويورك تايمز: الخامنئي يأمر برد مباشر من القوات الإيرانية على المصالح الأميركية

وذكرت الصحيفة في خبر لها، أن "الخامنئي أمر برد مباشر من القوات الإيرانية على المصالح الأميركية".

من جانبه، أشارت قناة "سي أن أن"، إلى أن واشنطن تتحسب لهجمات إيرانية على مواقع أميركية في السعودية والأردن والعراق والكويت والإمارات.

