بالصور.. وفد من المجلس الاعلى يشارك في مراسم دفن سليماني

اعلن المجلس الاعلى الاسلامي، الثلاثاء، عن مشاركة وفد منه برئاسة همام حمودي في مراسم دفن قائد فيلق القدس قاسم سليماني في مدينة كرمان الايرانية.

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وفدا كبيرا من المجلس الأعلى الإسلامي، برئاسة الشيخ همام حمودي شارك، اليوم الثلاثاء بمراسم دفن الشهيد قاسم سليماني في مدينة كرمان".

ونقل البيان عن حمودي تأكيده، أن "سليماني لم يكن مجرد قائد مقاومة بل رمزا إنسانيا عظيما في نصرته للشعوب المظلومة ودعمه جهادها ضد قوى الظلم والاستكبار".